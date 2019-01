Donaueschingen Theater-AG spielt Kleist-Klassiker

Im Zentrum der Handlung steht ein Gerichtsverfahren um den titelgebenden zerbrochenen Krug. Dorfrichter Adam soll über ein Vergehen urteilen, das er jedoch selbst begangen hat. Er versucht alles, um zu verhindern, dass das Unrecht auffliegt, doch wird er am Ende kläglich entlarvt. Kleist verdeutlicht mit seiner in der niederländischen Provinz des 17. Jahrhunderts verorteten Komödie die Modernisierungsprozesse seiner Zeit. Die bürgerliche Welt wird zusehends durch die moderne Bürokratie in Besitz genommen, der Spielraum des Einzelnen durch staatliche Eingriffe immer geringer.

Die Premiere des Lustspiels "Der zerbrochene Krug" findet am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums statt. Weitere Aufführungen sind für den 19., 22., 24. und 25. Januar vorgesehen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf über das Sekretariat des Fürstenberg-Gymnasium. Eintritt: zehn Euro, ermäßigt fünf Euro.