Donaueschingen Tevfik Ceylan hat eine Vorliebe für besondere Autos

Das erste Auto Ceylans war ein Fiat Seicento in schwarzer Farbe. Gern denkt er daran zurück: "Das erste Fahrzeug bleibt immer in Erinnerung. Gekauft haben wir es in Donaueschingen, als ich noch keinen Führerschein hatte. Zuerst fuhr meine Mutter damit." Er selbst nutzte das Fahrzeug später für kürzere Fahrten in die Stadt oder zum Fußballtraining, nicht etwa für Urlaubsreisen. "Der Wagen war echt winzig und es gab nur wenig Stauraum. Aber darüber habe ich mir damals wenig Gedanken gemacht. Ich war 18 Jahre alt und einfach nur glücklich, flexibler von A nach B zu kommen", sagt Ceylan mit einem Schmunzeln. Eng und vor allem sehr warm wurde es nicht selten, wenn das Auto vollgepackt mit Freunden war.