Donaueschingen Teilnehmer kommen auch aus Bayern und der Schweiz

Donaueschingen. Die Tour de France und die in der vergangenen Woche wiederbelebte Deutschland-Tour haben eindrucksvoll gezeigt, dass der Radsport wieder die Massen an die Straßen locken kann. Nach einem zwischenzeitlichem Tief, dass vermutlich den Doping-Überführungen geschuldet war, ist die Sportart wieder im Aufwärtstrend.

Davon dürfen sich am kommenden Sonntag auch die Baaremer überzeugen. Zum 18. Mal wird am Sonntag, 2. September, auf dem Kasernengelände der Große Preis der Sparkasse Schwarzwald-Baar ausgetragen. Über sieben Stunden Radrennsport für alle Altersklassen und Donaueschinger, die selbst einmal etwas Rennsportgefühl ausleben möchten. Beginn ist um 9 Uhr mit dem Rennen der Kinder.

Von Anfang an hat sich der 1997 federführend von Bruno Wischnewski gegründete und inzwischen von Heinrich Weinstein geführte Radsportclub (RSC) Donaueschingen dem leistungsorientierten Radrennsport verschrieben. Mehrere Jahre führte das Rennen quer durch Donaueschingen mit Start und Ziel in der Karlstraße und lockte regelmäßig viele Zuschauer an.