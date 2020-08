Donaueschingen Teilnehmer der Berlin-Demo polarisiert

Naive Analyse

Erwin Sumser aus Hüfingen schreibt: Herr Jäger sympathisiert offen mit den Corona-Demonstranten, bei denen er in Berlin "Zugehörigkeit und Freundschaft" vermittelt bekam. Seine laienhafte und naive Analyse der Corona-Schutzmaßnahmen entspricht dem primitiven Niveau der Berliner "Covid-Idioten". Wer die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland ablehnt, der ist dafür, dass mindestens zehnmal so viele Menschen in Deutschland am Corona-Virus sterben. Dies ist die Prognose von kompetenten Wissenschaftlern und die Erkenntnis von Pandemieverläufen in anderen Staaten. Corona-Schutzmaßnahmen retten Menschenleben. Wer sie missachtet, macht sich zumindest der fahrlässigen Tötung schuldig.