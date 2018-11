Donaueschingen Tag der offenen Tür

Das Tagespflegeteam lädt von 10 bis 14 Uhr in das Haus an der Schulstraße ein. Es gibt viele Informationen und Fragen werden beantwortet. Oft seien sich Partner oder Angehörige von pflegebedürftigen Menschen gar nicht bewusst, was die Tagespflege der Caritas alles leisten kann und insbesondere, in welcher Form sich Krankenkasse und Pflegekassen an den Kosten beteiligen, weiß Thomas Kreilinger, der beim Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis als Abteilungsleiter für die Altenhilfe zuständig ist.

Viele pflegende Angehörige seien überlastet, so Kreilinger, und wenn sie diese Last an manchen Tagen an das professionell geschulte Pflege- und Betreuungsteam der Caritas abgeben können, so sei das für einige fast wie ein Lottogewinn. Die professionelle Betreuung, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken oder auch nur an individuell festgelegten Tagen in Anspruch genommen werden kann, beginnt bereits mit dem Hol- und Bringservice. Die Caritas-Tagespflege in Donaueschingen besteht seit 20 Jahren.

"Unsere Gäste kommen gerne zu uns", erklärt Kreilinger, denn ein strukturierter Tagesablauf gibt den Menschen Sicherheit. Dazu trägt auch ein großzügiger Personalschlüssel bei.