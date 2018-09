Donaueschingen Super Sommer,super Zahlen

Rekord-Besuchstag war in diesem Sommer der 26. Juli, an diesem Tag Schulferienbeginn mit bestem Wetter. An diesem Tag kamen 2016 Besucher ins Parkschwimmbad. Wurden im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 430 000 Euro zur Instandsetzung in die Hand genommen, so sei das einer investitionsintensiven Anlage wie einem Freibad leider nur ein erster Schritt, so Feger.