Donaueschingen Erweiterung der Bundesstraße startet wohl im März

Geschwindigkeit drosseln

Mit Sperrungen rechnet Trenz in keiner Phase. "Möglich sind aber punktuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Abschnitten, in denen wir arbeiten." Das geschehe zum Schutz der Bauarbeiter, aber auch der Autofahrer: Sei doch die Ablenkungsgefahr im Baustellenbereich nicht von der Hand zu weisen.

Eine Umsetzung im fließenden Verkehr bedingt sich aber auch aus der Planung. So wird das 1,50 Meter breite, abeschrägte Bankett Teil des künftig drei Meter breiten Mittelstreifens, der mit Schutzplanken und einem Entwässerungsgraben ausgestattet wird. Zehn Meter breit wird die neue Doppelfahrbahn. Sie umfasst zwei 3,50 Meter breite Fahrspuren, einen 2,50 Meter breiten Randstreifen und 50 Zentimeter Abstand zum Mittelstreifen.

Um die neue Trasse, die im Frühjahr 2019 an den Bestand angebunden wird, auf die erforderliche Höhe zu bringen, müssen enorme Mengen Material angeliefert werden. "Das sind 30 000 Kubikmeter Erdmassen, entsprechend 600 Lastwagenfuhren, um allein das Niveau auszugleichen", rechnet Trenz vor. Dazu kommen etwa 23 000 Tonnen für eine 45 Zentimeter starken Frostschutzschicht. Auf diese wird ein 30 Zentimeter starker bituminöser Aufbau gesetzt: 30 000 Quadratmeter asphaltierte Fläche erfordern rund 22 000 Kubikmeter Material. Die Anbindung der Baufahrzeuge wird über die B 27 von Norden her erfolgen. Die Fahrzeuge werden vom Knoten Allmendshofen her in die Baustelle einfahren, skizziert der Projektleiter die geplante Logistik, für die die Vertragsfirma Strabag Villingen mit eigenen Fahrzeugen und Partnerfirmen gerade stehen muss.

Der Bauabschnitt Süd kostet 5,1 Millionen Euro. Im Bauabschnitt Nord, der 2020 angegangen wird, warten zwei große Brückenbauwerke auf ihre Fertigstellung. An der Donaubrücke, mit 5,8 Millionen Euro die teuerste Einzelmaßnahme, wird bis Ende 2020 gebaut. 3,5 Millionen Euro sind für die Bahnbrücke veranschlagt. Sie soll nach Plan Ende November 2019 fertig werden. 2019 werde das Jahr, in dem der Löwenanteil der Kosten verbaut werden, kündigt Trenz an. Auch wenn die Umsetzung ein paar Wochen später startet.

Vier Kilometer Länge, 30 Millionen Kosten, knapp ein Dutzend Einzelmaßnahmen und rund fünf Jahre Bauzeit: So stellt sich die derzeit größte Straßenbaumaßnahme auf der Baar dar: der Ausbau der Bundesstraße 27. Ende 2017 konnte eine vorgezogene Maßnahme freigegeben werden: der Knoten Allmendshofen ermöglicht zwischen Donaueschingen und Hüfingen eine Auffahrt auf die B 27 in Fahrtrichtung Nord. Er kostete 3,6 Millionen und wurde im Zeitplan umgesetzt. Vor Weihnachten wurde in Behla gefeiert. Die B 27-Umfahrung ging in Betrieb. Sie kostete 9,5 Millionen Euro.