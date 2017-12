Donaueschingen Stolz auf gelungenes Projekt

"Nicht nur das Zusammenwirken der Jugend zeigt sich hier in der Molki, sondern auch der Zusammenhalt der Generationen", so Luisa Rist. Denn nicht nur Jugendliche werden mit dem Jugendraum angesprochen. "Wir veranstalten auch Kinderdiscos für die jüngeren, Abende für 12- bis 18-Jährige, aber auch ältere sind herzlich willkommen", so Tobias Zürcher.

Auch bei der Eröffnung zeigt sich, nicht nur die Neudinger Jugend geht gerne in den Jugendraum. Auch die jungen Erwachsenen halten sich gerne dort auf und denken an die "alten Zeiten" zurück. "Unser Jugendraum ist wohl einer der wenigen, der über die langen Jahre, seit es ihn gibt, durchgehend geöffnet hatte. Selbst als er nicht so ansprechend war und die Wände schimmelten, war hier regelmäßig was los und er wurde als Treffpunkt genutzt", so Jens Hirt.