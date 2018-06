Donaueschingen Stolz auf den neuen Profi-Rasenplatz

Donaueschingen-Aasen (guy). Der Rasenplatz, für den die Arbeiten etwa vor einem Jahr begonnen haben, ist eine Bereicherung für den Verein in der Donaueschinger Ortschaft: Er besitzt Bundesligaqualität und soll nicht nur dem Verein eine weitere Spielstätte bieten, sondern über den Öschberghof auch entsprechend Vereine aus der Bundesliga anziehen, die hier trainieren wollen.

"Vor dem Vereinsheim befand sich immer der Hartplatz, den wir allerdings nur von Februar bis März nutzten. Schließlich wurde das Heim 2015 wieder auf Vordermann gebracht. Da gab es nur eine Stelle, die nicht ins Bild passte: Der Hartplatz", erklärt Konrad Hall, Vorsitzender des SV Aasen. Man habe damals bereits Pläne geschmiedet, hier etwas zu verändern, nur die Form stand noch nicht fest. Ein Kunstrasen sei etwa auch in Erwägung gezogen worden.

Schließlich sei man auf die Umbauarbeiten beim Öschberghof aufmerksam geworden, in deren Folge die Fußballflächen dort verschwanden: "Hotelmanager Mirko Bartl hat lange beim SV gespielt, von daher waren die Kontakte zum Öschberghof schon immer sehr gut", sagt Hall. Ende 2016 habe man sich dann zu ersten Gesprächen getroffen, um in Sachen Fußballplatz eine Zusammenarbeit hinzubekommen. "Wir haben dann alles gemeinsam gemacht und konnten auf die Expertise des Öschberghofs zurückgreifen. Etwa bei der Ausschreibung für den Rasenplatz", so Hall weiter.