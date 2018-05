Im Rahmen der Judo-Arbeitsgemeinschaft der Ganztagesschule haben an der Donaueschinger Eichendorffschule 14 Mädchen und Jungen erfolgreich an der weiß-gelben Gürtelprüfung teilgenommen. Die Erst- bis Viertklässler mussten ihrem Judolehrer Terry Diaconu (3. Dan, A-Lizenztrainer) zwei verschiedene Haltegriffe am Boden, situationsgerechtes Fallen, den großen Außensturz und einen Hüftwurf zeigen. Die Gürtelprüfung wird deutschlandweit in allen Vereinen und Verbänden anerkannt. Als nächstes hat sich die ehrgeizige Gruppe die Prüfung für den gelben Gürtel noch vor den Sommerferien zum Ziel gesetzt. Foto: Schule