Donaueschingen Stimmungsvolles Licht im Gnadental

Donaueschingen-Neudingen. "Pilgern unter Alphornklängen zur Gnadentalkapelle", das heißt es wieder am Sonntag, 16. Dezember. Um 16 Uhr ist Treffpunkt beim Tafelackerhof, Richtung Gnadental. Unter Klängen der Fürstenberger Alphornbläsern werden die Besucher nach einem zwei Kilometer langen Fußmarsch die Kapelle erreichen und sind dann zum Weihnachtssingen recht eingeladen, das durch ein wunderbares Programm umrahmt wird. Bereits das vierte Jahr in Folge hat Edmund Weisser vom Förderverein der Gnadentalkapelle ein wunderschönes Rahmenprogramm unter dem Motto ein Licht im Gnadental zusammen gestellt. In der weihnachtlich dekorierten Kapelle erwarten die Besucher unter anderem eine Vielfalt an musikalischen Solisten, eine berührende Weihnachtsgeschichte, das Chörle aus Gutmadingen und viele Weihnachtslieder. Zum Abschluss werden vor der Kapelle die Alphörner spielen, bei Glühwein, Kinderpunsch und Zopf. Die Veranstaltung richtet sich an "alle, die Weihnachten im Herzen suchen und nicht unter dem Tannenbaum!"