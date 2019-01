"Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit": In Heidenhofen brachten die Sternsinger Leopold Blum, Elise Suttkus, Niklas Steiert, Lissi Blum, Lasse Kaiser, Finja Krüger, Erik Suttkus, Finn Kaiser und Jana Steiert das diesjährige Motto und den Neujahrssegen in die Häuser der Ostbaarortschaft. Vorbereitet und betreut wurden die engagierten Mädchen und Jungen aus katholischen und evangelischen Elternhäusern von Bettina Steiert. Foto: Winkelmann-Klingsporn