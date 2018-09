Donaueschingen Sternengucker mitvielen Talenten

Bis ins hohe Alter wanderte Lauber regelmäßig jede Woche und besuchte auf diesem Wege mit seiner Frau innerhalb einiger Jahre über 80 Brauereien auf "Schusters Rappen", wovon auch die Bierdeckel an den Wänden im Flur zeugen. An die 400 Kilometer kamen so noch im Alter von 79 Jahren zusammen.