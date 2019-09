Donaueschingen Staugefahr im Herbst in der Kernstadt

Wo im Wald der Radweg aus dem Bregtal die L 180 / Neue Wolterdinger Straße am Waldparkplatz in Richtung Kernstadt quert, muss auch die Abwasserleitung die Straßenseite wechseln. Das geschieht in Form einer Spülbohrung binnen weniger Tage. Eine Sperrung werde nicht notwendig.

Kleinere Beeinträchtigungen bringen die Tiefbauarbeiten für Radfahrer. Zwar ist für den Radverkehr die Zu- und Abfahrt über die Eichbuckhütte weiterhin über die Gemeindeverbindungsstraße Grüningen-Wolterdingen möglich. Doch schon vorher wird der Radverkehr aus dem Bregtal derzeit zeitweise unsanft ausgebremst.

Dort hat die ausführende Baufirma die Zufahrt über den Damm zeitweise für Fahrräder sperren lassen. Radfahrer hätten wiederholt den Baustellenbetrieb gefährdet oder gestört, sagte Monien. Radler aus dem Bregtal, so Moniens Empfehlung, sollten den Bregtalradweg schon vor dem Damm in Richtung Landesstraße verlassen.

Am Waldparkplatz, kurz vor dem Donaueschinger Ortseingang, queren Radler und Abwasserleitung die L 180. Weil der Forstweg bis zum Naturfreundehaus zur Baustelle wird, wird der Radweg provisorisch über Waldwege fortgeführt: mit geringem Umweg, wie Monien betont.

2,6 Millionen Euro

Die Leitung wird vom Naturfreundehaus weiter zur Sonnhaldenstraße, über den Wirtschaftsweg oberhalb der Siedlung bis zum SSC-Sportplatz geführt. Hier geht die Abwasserleitung über in eine bereits verlegte Druckpunktleitung. Diese wird in der Hagelrainstraße direkt unter der Schellenbergbrücke angeschlossen. Das Abwasser geht dann in den Hauptsammler, der Richtung Kläranlage führt. Dazu muss ein bestehender Schacht ertüchtigt werden.

Hier setzt das zweite kommende Verkehrsproblem an. Die Hagelrainstraße muss für drei Wochen an zwei Stellen gesperrt werden. Unter der Schellenbergbrücke gehen die Arbeiten "leider nur unter einer Vollsperrung", kündigte Monien an. Die Straße oberhalb ist noch nicht sicher, ob nicht auch eine halbseitige Sperrung möglich wäre. Bei drei Wochen Vollsperrung, vermutlich ab Ende Oktober, wird es Umleitungen geben. Aus Richtung Bräunlingen kommend wird die Umleitung geradeaus über die Bahnhofstraße erfolgen. "Von unten her kommend wissen wir noch nicht genau, wie die Verkehrsleitung erfolgen wird", so Monien. Hierzu werde es zeitnah noch einen Ortstermin mit Bauleitung und Amt für öffentliche Ordnung geben.

Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage Wolterdingen, die auch die Abwässer aus Hubertshofen, Tannheim und Mistelbrunn reinigt, läuft 2020 ab. Deshalb legt die Stadt die Kläranlage still und fördert die Abwässer künftig mittels Druckleitung zur Verbandskläranlage in Donaueschingen. Auf dem Gelände der bisherigen Kläranlage in Wolterdingen entsteht ein neues Abwasserpumpwerk. Mit elektronischer und hydraulischer Einrichtung werden dafür Kosten von rund 500.000 Euro veranschlagt. Am 31. Dezember 2020 muss alles fertig sein. 2,6 Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt. Vom Landesumweltministerium kommen 760.000 Euro Zuschuss.