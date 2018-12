Kalte, feuchte Nächte und tagsüber Sonnenschein: So zeigt sich das Wetter seit den Feiertagen. Unser Fotograf hat mit seiner Kamera die raureifbeschlagenen Bäume an der Bahnstrecke bei Grüningen eingefangen. Am frühen Morgen zeichnet der frostige Himmelsgruß auch auf den Feldern ein schönes Muster. Die letzten Pfützen erinnern daran: Die kräftigen Güsse vor Weihnachten sind als Regen und nicht als Schnee heruntergekommen. Foto: Götz