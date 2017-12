Donaueschingen Starke Tendenz zur Abschreckung

"Doch nicht nur Besucher, sondern auch einheimische Nutzer empfinden diese Servicewüste mittlerweile als Zumutung", ist sich Michael Blaurock sicher. Sofern man seine Reisepläne nicht komplett in der digitalen Welt des Internets oder am Automaten abwickeln könne, laufe man Gefahr, dass die Fahrt bereits vor Betreten des Bahnsteigs am geschlossenen Bahnschalter ihr jähes Ende finde.

"Was die DB hier bietet, ist keine Kundenorientierung, sondern tendiert mittlerweile stark zur Kundenabschreckung", findet der Grünen-Fraktionssprecher deutliche Worte und führt auch gleich ein weiteres Donaueschinger Beispiel an: "Vergleichbare Geschäftsmodelle erleben wir derzeit ja auch bei der Post." Dort waren Kunden, die die Filiale in der Schulstraße aufsuchen wollten, in den vergangenen Wochen öfter vor verschlossenen Türen gestanden. Was bei der Bahn das E-Ticket ist, nennt sich bei der Post eben "digitale Packstation". Diese Automaten würden mittlerweile häufig in Gewerbegebieten stehen und trügen so ganz sicher nicht zur Belebung der Innenstädte bei.

"In guten, alten Postfilialen gab es früher neben Wertmarken für Standard- und Infobriefe auch stets und vollkommen gratis die aktuellsten Stadtinfos bei kurzweiligen Gesprächen am Schalter", erinnert sich Blaurock. Auch solche Dinge würden auf der Strecke bleiben, wenn die Dienstleistungswelt 4.0 sich weiter ausbreite. "Kurzum: Wenn das Streben nach Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit am Ende stets zur Schließung wichtiger Einrichtungen führt, wird es höchste Zeit, dass wir gemeinsam gegen solche Entwicklungen angehen." Er würde sich freuen, wenn sich weitere aktive Mitstreiter finden würden, um die weitere Abwärtsentwicklung am Donaueschinger Bahnhof aufzuhalten.