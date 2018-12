Donaueschingen Starke Stimmen zur Einstimmung

Francesca Manzo und Daniel Preis treten auf

Erneut versammeln sich die Allmendshofener und auch die Donaueschinger Stadtgemeinde zu diesem festlichen Advents- und Vorweihnachtskonzert. Die Mitwirkenden sind wie in jedem Jahr die Chöre des MGV Allmendshofen: Männerchor, Frauenchor (Leitung: Beate Maier-Mußgnug), Voc-Allmende und der A-Cappella-Chor (Leitung: Daniel Preis) unter der Gesamtleitung von Jochen Kiene. An der Orgel spielt Andreas Rütschlin. Ein besonderer musikalischer Mittelpunkt ist die Teilaufführung des spätromantischen Kirchenoratoriums "Die Geburt Christi" von Heinrich von Herzogenberg (1843 bis 1900) durch Solisten, Männerchor und Voc-Allmende. Ein großer solistischer Höhepunkt dürfte das Auftreten des Gesangspaares Francesca Manzo (Sopran) und Daniel Preis (Tenor) werden. Die in Sarno bei Neapel geborene Francesca Manzo konnte sich nach ihrem Gesangsstudium in Neapel über den Gewinn zahlreicher klassischer Gesangswettbewerbe freuen, und seit 2016 ist sie heute Mitglied der Accademia della Scala der Mailänder Scala. Ihr Freund, den Tenor Daniel Preis, ist ein echtes Allmendshofener Eigengewächs.

Karten gibt es zu 13 Euro (ermäßigt acht Euro) im Vorverkauf im Café Reiter in Donaueschingen.