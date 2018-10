Donaueschingen Starke Frau präsentiert starke Bilder

Trotz unermüdlicher Arbeit und positiver Kritik aus Fachkreisen hatte Dorothy Fratt es schwer, auf dem Kunstmarkt Fuß zu fassen. Ihre abstrakte Kunst traf nicht den breiten Publikumsgeschmack. Um Geld zu verdienen, gab Fratt Malkurse und schuf Auftragsporträts und Tierzeichnungen.

Erst die Heirat mit ihrem zweiten Mann Bud Cooper, einem vermögenden Banker und Farmer, verschaffte ihr ab 1972 finanzielle Unabhängigkeit und die Möglichkeit, nur noch zu malen, was sie wollte. Sie ließen ein Haus an einen Berghang bauen, das zum Morgenlicht hin ausgerichtet war, dem Licht, das Dorothy Fratt so sehr faszinierte. Die Sommer verbrachten sie auf einer Farm inmitten einer weiten Landschaft. Dorothy Fratt malte, bis sie ihre Kräfte verließen und sie in ein Pflegeheim musste. Dort starb sie im vergangenen Jahr im Alter von 93 Jahren.

Die Ausstellung im Museum Art-Plus zeigt die farbenfrohen Arbeiten Dorothy Fratts erstmals außerhalb der USA. Erste Erfolge zeichnen sich ab. Die Resonanz auf die Ausstellung ist hervorragend und auch in ihrer Heimat scheint die Ausstellung den Blick wieder auf sie gelenkt zu haben.