Donaueschingen Stammzellenspender gesucht: Sechsfache Mutter an Leukämie erkrankt

Die Typisierungsaktion des Roten Kreuzes findet an diesem Dienstag, 7. Januar, von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Rot-Kreuz-Heim in Donaueschingen statt. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten: Es kann ganz normal Blut gespendet werden. Doch wer dies nicht möchte oder kann, für den gibt es auch den Wangenabstrich, mit dem ebenfalls festgestellt werden kann, ob man als Spender in Frage kommt.