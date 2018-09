Donaueschingen Städte besichtigen Flüsse und Ufer

Donaueschingen/Bräunlingen. Die Städte Donaueschingen und Bräunlingen nehmen am Mittwoch, 26. September, gemeinsam mit dem Landratsamt eine Gewässerschau in Angriff. Den Kommunen unterliegt die Unterhaltung der Gewässer. Begangen werden an diesem Tag die Abschnitte Uttenbächle/Banngraben ab dem östlichem Waldrand bis zur Mündung in die Breg sowie der Landgraben, das Keßlerbächle, ab dem Telekomgelände bis zur Mündung in die Breg.