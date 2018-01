Die Donaueschinger Stadtstreich(l)er können Gutes tun. Nach einem Auftritt im Schwarzen Kreuz in Bubenbach ließen sie den Hut rumgehen und sammelten Geld für das Afrika-Projekt von Roland Ketterer in Pfohren. Die Stadtstreichler rundeten den Betrag auf 500 Euro für das Berufsschulprojekt auf und übergaben es Ketterer, der am Sonntag nach Chala in Tansania abreiste. Roland Ketterer (links) freute sich über 500 Euro von Stadtstreichler Clemens Willmann. Foto: privat