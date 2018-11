Donaueschingen Stadtkapelle bläst Herbst den Marsch

Mit dem Song "Angels" startete Robbie Williams 1997 seine beeindruckende Solokarriere und schafft es bis heute, mit seiner ganz besonderen Stimme einen Hit nach dem anderen zu landen. Unter anderem auch "Let us entertain you" – und dies gelang den Akkordeonspielern, die nicht ohne eine stürmisch geforderte Zugabe von der Bühne kamen, perfekt.

Liebesgeschichten mit gutem und tragischem Ausgang hatten sich die Schützlinge von Dirigent Christian Feierabend bei ihrem Auftritt nach der Pause zum Thema gemacht. Mit dem Streifzug durch das von Leonard Bernstein musikalisch inszenierte Buch "Candide oder der Optimismus" von Voltaire hatte sich die Stadtkapelle etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Der frühere Dirigent Peter Stelzl schlüpfte in die Rolle von Loriot, sogar mit Mops an seiner Seite, und begleitete die Musiker mit Sprüchen voller Ironie und trockenem Humor speziell zu diesem Musical.

Das wohl bekannteste Musical "West Side Story" stammt ebenfalls aus der Feder von Leonard Bernstein und spielt im New York der 50er-Jahre. Die Liebesgeschichte vor dem Hintergrund eines Bandenkriegs rivalisierender ethnischer Jugendbanden, wurde von den Musikern der Stadtkapelle eindrucksvoll umgesetzt.

Mit dem Titel "Someone in the Crowd" aus dem Film La-La-Land endet ein toller Konzertabend. Als Zugabe präsentierte die Stadtkapelle einen lang gehegten Wunsch des Publikums – einen richtigen Marsch.

"Es hat richtig Spaß gemacht", so der Dirigent der Blumberger Akkordeonspieler Kai Armbruster, der das gemeinsame Konzert schon vor Jahren anregte. "Wir haben hier ganz entspannt musizieren können." Auch sein Kollege Christian Feierabend freute sich über das gelungene Experiment: "Die unterschiedlichen Instrumente ergeben zusammen tolle Kontraste." Die Vorsitzende Martina Bolkart bedankte sich bei den beiden Dirigenten, ebenso wie bei Evelyn Glunz vom Akkordeon-Orchester Blumberg, bei Lea Albicker und Sarah Höfler von der Stadtkapelle Donaueschingen sowie bei Peter Stelzl, alias Loriot, die gekonnt durch das Programm führten.