Donaueschingen Stadtentwicklung im Fokus der Kamera

Donaueschingen. Heinz Bunse ist in den vergangenen 30 Jahren nicht nur Gestalter, sondern auch Chronist der rasanten Entwicklung der Stadt Donauschingen. Am Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr, erlaubt der pensionierte Stadtbaumeister im Eventkeller an der Josefstraße 10 einen spannenden und unterhaltsamen Blick zurück. Auf Einladung der GUB untermalt der Hobbyfotograf die Entwicklungen in einem etwa 90-minütigen Vortrag mit vielen historischen Fotos. Mit den Bildern nimmt er sich einiger Leitfragen an: Welche Rolle spielte die Stadtgeschichte in diesem Zeitraum? Wie hat sich das Quartier Eile rund um die Donauhalle entwickelt? Welches Potenzial bietet der Zusammenfluss von Brigach und Breg? Wie vollzieht sich die Umwandlung des Militärareals zu einem Wohngebiet?