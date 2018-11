Donaueschingen Stadtbus-Grüße aus dem fernen Emsland

Mit Spannung wird jeden Tag die Nennung der beiden Gewinner erwartet, denn jeder Adventskalender-Besitzer stellt sich die gleiche Frage: Versteckt sich hinter dem lokalen Wintermotiv, das den Kalender ziert, und der persönlichen Gewinnnummer vielleicht gar der Hauptgewinn?

Irgendwie funktioniert so auch der neue Stadtbus-Adventskalender: Es gibt 24 Türchen und eine Gewinn-Nummer. Doch dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Zwar haben wir uns echt beherrscht und noch nicht alle Türchen geöffnet. Aber die Stadt verspricht in einer Pressemitteilung schon einmal "einen bunten Strauß an Präsenten und Fahrschein-Gutscheinen". Man darf also gespannt sein. Wer auch einen Donaubus-Adventskalender will, die gibt es noch bis zum 30. November gratis im gelben Rathaus und in der Tourist-Information.

Gespannt sein darf man auch auf die Reaktionen der Donaueschinger Gewerbetreibenden. Denn nachdem es schon Kopfschütteln darüber gab, dass bei der Eis-Aktion keine der örtlichen Eisdielen beteiligt waren, sondern eine aus Schwenningen, gibt es nun die nächste überregionale Beteiligung, die bis in den hohen Norden reicht. Der Adventskalender wurde nämlich im Emsland gedruckt.