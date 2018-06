Donaueschingen Stadt und Fürstenhaus befinden sich wieder im Gespräch

Nach der Kündigung hatte es ein Treffen mit Gemeinderäten gegeben, bei dem Pauly über den aktuellen Sachstand informiert haben soll und sich mit den Stadträten über das weitere Vorgehen geeinigt haben soll. Da nun ein neuer Verhandlungstermin stattgefunden hat, scheint ein Treffen der beiden Parteien vor Gericht vom Tisch.

Pauly hatte einen Prozess mit dem Fürstenhaus über die Gültigkeit der Kündigung noch einige Tage nach der Kündigung nicht wirklich ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu den Verhandlungen in der Vergangenheit, bei denen sich meist nur die beiden Verhandlungsteams der Verwaltung und des Fürstenhauses getroffen und dann anschließend die Ergebnisse an ihre Vorgesetzten weitergereicht hatten, saßen bei diesem Treffen sowohl der Oberbürgermeister als auch der Erbprinz am Verhandlungstisch im kleinen Sitzungssaal. Einig ist man sich schon in einem Punkt geworden: Es wurde Stillschweigen vereinbart, bis ein Ergebnis verkündet werden kann.