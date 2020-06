Donaueschingen Stadt: Stationäre Blitzer lohnen sich nicht

Keine neuen Zahlen zu Blitzern

74.000 Euro ließ sich die Stadt damals die Messsäule und den doppelt so teuren Kameraeinsatz kosten: einen von drei, die in den sechs hochmodernen Säulen zum Einsatz kommen. Und wo das Ziel hieß, Gefahrensituationen durch zu hohe Geschwindigkeiten zu vermeiden und Personen im öffentlichen Raum zu schützen, kam man dem mit einer Verhaltensänderung näher. Schnell hatten sich nach Beginn der Messungen die Verstoßzahlen halbiert. 160 Male hatte der Blitzer noch in den ersten beiden Betriebswochen ausgelöst, was hochgerechnet etwa 3200 Euro in die Stadtkasse spülte.

Neue Zahlen gibt die Stadt nicht heraus. "Einzelauswertungen zu den stationären Anlagen und den übrigen Verkehrsüberwachungen liegen aktuell nicht vor", sagt Schwörer. Aufgrund des Aufwandes würden diese auch nicht durchgeführt. Aus den oben genannten Anschaffungskosten gehe auch hervor, dass Blitzer nicht aufgestellt würden, um Einnahmen für die Stadt zu generieren. Standorte werden stattdessen auch unter dem Aspekt der Unfallvermeidung ausgewählt.