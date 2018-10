Sportfreunde aus Döggingen waren zu Besuch in Berlin. Und wie es sich für echte Sportskameraden gehört, stand mit einer Radtour durch Potsdam auch eine sportliche Betätigung auf dem Programm. Ein Besuch im Deutschen Bundestag durfte bei dem Abstecher in die Hauptstadt natürlich nicht fehlen. Dort empfing die Delegation derWahlkreisabgeordnete Thorsten Frei, CDU, zu einem Gespräch und Meinungsaustausch über aktuelle politische Themen. Frei erklärte seinen besuchern den Ablauf einer typischen Sitzungswoche und stellte sich auch ihren Fragen. Hier ging es beispielweise um eine mögliche Nachfolge der Bundeskanzlerin oder gesellschaftliche Unzufriedenheit – trotz bester wirtschaftlicher Lage in Deutschland. Foto: Büro Frei