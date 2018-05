Donaueschingen Spielplatz ist jetzt wieder zeitgemäß

23 Spielplätze unterhält Donaueschingen in der Stadt und den Teilortschaften. Dazu kommen eine Skaterbahn und weitere fünf Spielplätze auf Schulhöfen. Jedes Jahr, so Pauly, steht ein Spielplatz zur Sanierung an, in diesem Jahr hatte Heidenhofen das Glück. Binnen eines halben Jahres wurde die Anlage hier saniert. Die Kosten liegen mit 40 000 Euro etwas über dem Durchschnitt.