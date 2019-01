In den Räumlichkeiten der ehemaligen Volksbank-Filiale in Wolterdingen bietet Alexander Zähringer aus Bräunlingen ab sofort Schwarzwälder Köstlichkeiten an. Auf rund 25 Quadratmetern Verkaufsfläche findet man unter anderem ein breites Sortiment an Bränden und Spirituosen, Marmeladen, Konfitüre, Honig, Nudeln und natürlich auch Schwarzwälder Schinken und Speck. Foto: Reichart