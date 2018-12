Donaueschingen Spende fließt für Trinkwasser

Donaueschingen-Pfohren. Vor wenig mehr als einem Jahrzehnt hatten die Bewohner der Ortschaft Chala im Südwesten von Tansania noch kaum Chancen auf eine Verbesserung ihrer schwierigen Lebensumstände. Dann besuchte Pfarrer Anselmo Kashatila seinen Amtsbruder Stefan Bäumle in Pfohren und lernte den Sanitär- und Heizungsspezialisten Roland Ketterer kennen. Diese Begegnung war eine Initialzündung für die erste Hilfsaktion: Der Trinkwasserbrunnen in Chala, das erste Projekt des tatkräftigen Handwerksmeisters in Pfohren, versorgt heute 10 000 Menschen mit sauberem Wasser.