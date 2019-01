"Der Schlüssel zum Erfolg ist der Mensch", betonte Harald Vogt (Mitte) bei der Jahresabschlussfeier der Hubertshofener Spedition Vogt. Und zuverlässige Mitarbeiter seien Garanten für Erfolg. Hans-Peter Neunheuser (rechts) ist seit 30 Jahren dabei. Angefangen hat er als Fahrer in der Lebensmittelbranche, danach hat er viele Jahre mit einem Kranfahrzeug Baustellen beliefert. Zwischenzeitlich fuhr er Holztransporte, heute ist er mit dem Sattelzug im Nah- und Fernverkehr unterwegs. Offiziell in den Ruhestand entlassen nach 29 Jahren wurde Stefan Gfell, der am 1. April 1989 als KFZ-Mechaniker für die Reparatur von Lastwagen eingestellt wurde. "Manch eine KFZ-Werkstatt wäre froh gewesen", so Vogt. Foto: Rademacher