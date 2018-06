Donaueschingen SPD will neuen Stadtbus-Halt auf Linie drei

Donaueschingen (jak). Wichtigster Punkt: die Änderung der Linie 3, sodass der Bus die Dürrheimer Straße anfährt – und somit das Gewerbegebiet und eine Einkaufsmöglichkeit erschließt. Der Bus sollte von der Friedhofstraße direkt den Haltepunkt Äußere Röte anfahren, danach die Alemannenstraße und weiter zur Haltestelle Königsberger Straße, von dort über die Breslauer Straße bis zum Kreisverkehr zur Dürrheimer Straße. Dort könnte auf Höhe des Discounters eine Haltestelle eingerichtet werden. "Die vorgeschlagene Linienführung der Linie 3 mit einer großen Schleife würde den Grundsätzen des Hüsler-Systems zuwider laufen", heißt es in einem Schreiben von OB Erik Pauly an SPD-Fraktionssprecher Gottfried Vetter. Ziel sei eine klare Linienführung mit Haltestellen, die in beiden Richtungen bedient werden, gewesen. "Es sollte dagegen vermieden werden, dass man in die eine Richtung fahren will und den Bus in die Gegenrichtung nehmen muss", so Pauly. "Aus den dargestellten Gründen halten wir den Vorschlag im Sinne des Gesamtkonzeptes des Stadtbusses Donaueschingen für kontraproduktiv." Nun wird die Arbeitsgruppe über den SPD-Vorschlag diskutieren. Die Sitzung findet um 18 Uhr in den Donauhallen statt.