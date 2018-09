Donaueschingen Spaziergänger entdeckt erschossene Katze

Donaueschingen-Grüningen - Ein Spaziergänger machte am Dienstagabend eine schreckliche Entdeckung: Er hat in der Nähe des ­Grüninger Wohngebietes Rebberg am Waldrand in der Nähe eines Hochsitzes eine erschossene Katze gefunden. Nun beschäftigen sich der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen und die Polizei mit dem Vorfall, der wohl kein Einzelfall ist.