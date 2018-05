Donaueschingen "Spanner-Skandal" steht vor Abschluss

Der Beschuldigte, ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der seine Kolleginnen in einer Damentoilette im "blauen" Rathaus gefilmt hatte, hat zwar innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von zwei Wochen Einspruch erhoben. Doch laut Einschätzung von Richterin Birgit Reerink, Direktorin des Donaueschinger Amtsgerichts, dürfte es vor dem Amtsgericht zu keiner Hauptverhandlung gegen den Beschuldigten kommen. Rechtskräftig sind seit 27. April die Einordnung des Sachverhalts und die Anzahl der Tagessätze.

Zur Disposition steht in der nächsten Stufe lediglich eine Neuberechnung des Tagessatzes. Dieser beruht auf Einkommensschätzungen und wird zur Bemessung des Strafbefehls mit der Tagessatzanzahl multipliziert. Sie orientiert sich an der entsprechenden Haftzeit in Tagen. Da sich der Einspruch nicht gegen den eigentlichen Sachverhalt richtete, wird die unappetitliche Episode aus dem vergangenen Herbst keine Verhandlung und damit keinen öffentlichen Nachhall nach sich ziehen.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei oblag es der Staatsanwaltschaft Konstanz, die Tat juristisch zu kategorisieren: Es gilt der Paragraph 201a im Strafgesetzbuch. Die Verletzung der höchstpersönlichen Lebensbereiche durch Bildaufnahmen kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder mit Geldstrafe geahndet werden, heißt es dort.