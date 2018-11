Donaueschingen. Das Jubiläum mit der ungarischen Partnerstadt "25 Jahre Partnerschaft Vác" ist Anlass für einen Filmabend im kommunalen Kino Guckloch. Am kommenden Montag, 19. November, 20.15 Uhr, wird im Cinebaar in Kooperation mit der Stadt Donaueschingen der Film "The Door – Hinter der Tür" in deutscher Synchronfassung gezeigt. Der 2012 gedrehte Film des ungarischen Meisterregisseurs István Szabó spielt im Ungarn der 1960er Jahre: Die Schriftstellerin Magda (Martina Gedeck) zieht mit ihrem Ehemann Tibor (Karoly Eperjes) nach Budapest. Sie bittet ihre neue Nachbarin Emerenc (Helen Mirren) für sie als Haushälterin zu arbeiten, woraufhin diese abweisend und misstrauisch reagiert. Denn seit 20 Jahren erlaubt sie niemandem, ihr Haus zu betreten.