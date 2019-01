Kunstwerke, die sich mit dem Thema Automobil beschäftigen, werden ab Sonntag, 17. Februar, im Museum Art.Plus gezeigt. "Vollgas – Full Speed" heißt eine neue Sonderausstellung, mit der das Museum sein Kunstjahr beginnen lässt. Das Thema ist mit Bedacht gewählt. Kein technischer Gegenstand bestimmt unser Leben und das Erscheinungsbild der Welt so nachhaltig und kein Alltagsobjekt wurde und wird in vergleichbarer Weise mythologisiert. Auch wenn es polarisiert, steht das Auto noch immer für Freiheit, Mobilität und Abenteuer. Das Museum zeigt Plastiken, Gemälde und Fotografien internationaler Künstler, die Autokult und Geschwindigkeit in den Blickpunkt rücken. Ergänzt werden sie durch legendäre Sportwagen, die das Herz des Autoliebhabers höher schlagen lassen. Zu sehen sein wird auch die "Autokarosserie blattvergoldet" des Stuttgarter Künstlers Stefan Rohrer. Foto: Klugmann/Museum Art.Plus