Donaueschingen Sommerserenade in Aasen mit Adieu und Hallo

Über vier Jahre hatte Natascha Singer die Aasener Nachwuchsmusiker für die Blasmusik begeistern können und die Jugendkapelle zu beachtlichen Erfolgen geführt. Die Information über ihren Weggang "hat uns erschrocken und zu Tränen gerührt", sagten Tina Hauger und Franziska Welte vom Vorstand der Aasener Bläserjugend und dankten ihrer Dirigentin "für vier tolle Jahre" mit Höhepunkten wie dem Disney-Konzert 2016.

Die über 20 Mitglieder des Aasener Jugendblasorchsters wie der Vorstand und insbesondere Vorsitzender Jürgen Bäurer freuen sich, mit Konstantin Ott aus Donaueschingen einen jungen, aber auch erfahrenen neuen Dirigenten gewonnen zu haben. Seine Sporen hat sich der Waldhornbläser bei der Stadtmusik Donaueschingen verdient, wo er sozusagen von der Pike auf mit der musikalischen Früherziehung begann und heute als Vizedirigent der Stadtkapelle fungiert. Noch arbeitet der Gymnasiallehrer für Mathematik und Physik am Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen. Im kommen Jahr wird er an das Gymnasium Trossingen wechseln. "Musik ist für mich ein guter Ausgleich", sagt der Naturwissenschaftler und freut sich auf die neue Aufgabe in Aasen.

Zum Abschied bot Natascha Singer mit dem Jugendorchester die Aasemer Dorfhymne, die bewegende Polka Slavomitschka. Und Konstantin Ott gab nach Probedirigat und einer ersten Orchesterprobe mit Despacito von Louis Fonsi sein Debüt. Unter Leitung von Mario Mosbacher aus Aasen setzte die Stadthamonie Villingen das Serenadenkonzert auf der Open-Air-Bühne bis in die Dunkelheit unter viel Beifall fort. Dazu sorgten die Mitglieder des Musikvereins Aasen für das leibliche Wohl der zahlreichen Zuhörer.