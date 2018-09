Donaueschingen Sommerschule vermittelt Wissen mit Spaß

Im AGO-Sommercamp kommen das Leben in der Natur und das gemeinsame Beisammensein dazu. Er sei überzeugt, dass diese inhaltliche Ausrichtung den Schülern entgegenkomme, das Ziel der Sommerschule zu erreichen. Es gilt, die Schüler der siebten und achten Klasse stark zu machen für das kommende Schuljahr, sie am Ende der Sommerferien wieder in einen Rhythmus zu bringen und zu motivieren, schulisches Lernen gut anzupacken.

Bereits zum siebten Mal veranstaltete Georg Tritschler vom Verein AGO, unterstützt von vielen ehrenamtlichen Helfern, dieses fünftägige Camp in freier Natur. Für die Lerneinheiten sorgten Patrik Müller von der Berneck-Schule Schramberg und Tabea Kaupp von der Wittum-Schule Sulgen.

Nach der Ankunft konnten sich die 16 Jugendlichen – elf Jungen und fünf Mädchen – beim Lagerfeuer kennenlernen. Danach standen unter anderem ein Kreativwaldtag, ein Biwak, Nachtgeländespiele, Bogenschießen oder Klettern auf dem Programm. Am Donnerstag ging es in die Mosterei zum Schaumosten. Für alle ein Erlebnis, so auch für Fatima und Ibrahim, zwei syrische Kinder, die sich trotz Sprachbarrieren schnell integrierten. Auf Empfehlung einer Klassenkameradin war der 15-jährige Yves Rosenhöfer aus Schonach ins Camp gekommen. "Das Camp hat meine Erwartungen sogar getoppt", sagt er. Besonders das Bogenschießen, der Besuch einer Kletterhalle und gemeinsames Mountainbike-Fahren haben ihm gefallen. Mit den anderen habe er sich schnell verstanden, alle seien nett, freundlich und hilfsbereit. Der Unterricht sei, wie Unterricht eben ist, aber mit zwei Lehrern habe er viel Spaß gemacht: "Einfach entspannter, lustiger und ohne Zeitdruck."