Donaueschingen Solisten bestechen mit Auftritt

Donaueschingen. Der musikalische Leiter Jochen Kiene lässt mit seinen Sängern den ersten Teil aus dem Kirchenoratorium "Die Geburt Christi" von Heinrich von Herzogenberg erklingen. Und es sind Weihnachtslieder aus fünf Jahrhunderten zu hören: Da liegt ein frohes Weihnachtsfest in der Luft. Und ein besinnlicher Nachmittag, der den vierten Advent zu Ereignis werden lässt.

"Die Verheißung" ist der erste Teil des Kirchenoratoriums "Die Geburt Christi" von Heinrich von Herzogenberg, im ausgehenden 19. Jahrhundert komponiert. Ein Musikstück, das Bach und die Romantik zusammenführt. Der Männerchor und der gemischte Chor VocAllmende lassen auf der Empore von St. Johann eine vielstimmige Verbindung der Chorgruppen erklingen. Es ist ein Stück, das die Weihnachts-Botschaft der Evangelisten transportiert und musikalisch reflektiert: Intensiver Klang und Ausdruck schon zu Beginn des Konzerts, das zahlreichen Zuhörer mitnimmt in eine musikalische Weihnachtsfeier.

Andreas Rütschlin drückt in einem Orgel-Solo die barocke Verspieltheit eines Johann Sebastian Bachs aus. Es ist die freudige Erwartung auf die Geburt Christi. Dazu passt Daniel Preis in seinem Tenor-Solo. Mit Mendelssohn Bartholdys Musik macht er einen Sprung in die romantische Welt, aber es zeigt sich, dass Bach und Romantik sich wunderbar ergänzen.