Donaueschingen So stellt sich die Stadt im Fall der Fälle auf

Vorbeugung durch Pläne: Der Ernstfall tritt immer anders ein, als man ihn erwartet. Ein ganzes Schrankbrett voller Aktenordner widmet sich in Derecks Büro dem Thema Alarmierung und Katastrophenschutz. Für die Problematik Stromausfall gibt es ein ganzes Handbuch vom Land. "Fällt der Strom aus, bringt das alles durcheinander", so Dereck. Keine Tankstelle kann Benzin abgeben, keine Ladenkasse kann abrechnen, daheim ist alles dunkel und das Smartphone ist außer Betrieb. Zonen mit Notstromaggregaten – Feuerwehrhäuser, Klinikum oder Rathaus – , werden zu Inseln von Licht und Information. "Wir decken so ziemlich alle Lebensbereiche ab", sagt Dereck und zeigt eine Liste mit verschiedenen Plänen.Angefangen beim Evakuierungsplan, der mit Weitblick (etwa bei einer Bombenentschärfung) oder bei einem Unglück sehr schnell ablaufen muss. Oder die Vorgehensweise, wenn die Trinkwasserversorgung gefährdet ist, Hochwasser droht, eine Tierseuche ausbricht, Umweltschäden vorliegen oder bei einem Massenanfall von Verletzten (MANF) eine Vielzahl von Personen versorgt werden muss. Selbst die Verantwortung bei Straßenverunreinigungen oder ein Plan, wenn es beim Wolterdinger Becken zu Problemen kommt, sind hinterlegt.

Gemeinsames Üben: Mindestens einmal im Jahr soll die Stadt gemeinsam mit dem Kreis ein Schadens-Szenario üben. In diesem Jahr kam man bereits zweimal zusammen. Im März lag der Erkrankungsherd für einen Befall durch die Afrikanische Schweinepest im Wolterdinger Wald. Und im Oktober mussten rund 200 Reisende evakuiert werden, die in einem Zug zwischen Grüningen und Brigachtal steckten. Natürlich waren diese Vorfälle theoretisch; die Abläufe fanden an Telefon und Computer statt, doch Entscheidungen – richtige und falsche – pflanzen sich fort, weil die eingebundenen Behörden durch Übungsbeteiligte dargestellt werden. "In der Übung werden Ideen entwickelt", beschreibt Dereck ein Plus. Der Landkreis stellt in vielen Bereichen übergeordnete Pläne auf und unterstützt Kommunen im Krisenfall auch bereits dann, wenn kein Katastrophenalarm ausgelöst wurde.

Die Warn-App: Die Sirene in der Tasche nennt sich die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina. Nachdem sich in diesem Jahr der Landkreis für diesen digitalen Warnmelder entschieden hat, setzt nun auch Donaueschingen auf Nina. Ein nützliches Instrument für die Bürger, urteilt Dereck. Das funktioniert, wenn Donaueschinger Gefahrensituationen zeitnah eingespeist werden. "Bei uns im Rathaus haben vier Leute die Berechtigung, etwas einzugeben", betont Dereck. Die Stadt sei dabei auf den Kreis zugegangen.

Die kostenlose Warn-App kann für iOS und Android heruntergeladen werden. Unter der Ansicht "Meine Orte" können mehrere Standorte hinterlegt werden. Gemeldet werden Gefahren wie Großbrände, Unwetter, Hochwasser oder Gefahrstoffausbreitung. Die Warnmeldungen können mit Freunden und Verwandten geteilt werden. Kartenansichten zu den gemeldeten Warngebieten und Verhaltenstipps in Notfällen ergänzen das Angebot.