Grund zum Jubeln hatten die Jüngsten des Schellenberg-Sportclubs am Sonntag beim Spieltag im Mall-Stadion (Bild). Turnierleiter Jürgen Hirt hatte bei 25 Teams die Regie fest im Griff und auch das Wirteteam unter der Leitung von Elli Meier mit ihrem Helferstab war an beiden Tage meist gut beschäftigt. Am Samstag spielten 18 Teams beim Verbandsspieltag der F-Jugend. Nicht nur Tore und Siege ließen die Jüngsten des SSC jubeln, freuen durften sie sich auch über das neue Trikot. Foto: Minzer