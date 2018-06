Donaueschingen So läuft’s bei Boris Palmer in Tübingen

Donaueschingen/Tübingen (jak). Doch wichtiger als sein Auftreten ist das, was er sagt. Denn Boris Palmer ist gemeinhin dafür bekannt, dass er sagt, was er denkt. Auch wenn er sich zu Verhältnissen in Donaueschingen nicht äußern will. "Das macht man einfach nicht." Und doch sieht man, dass die Stadträte genau das tun: sich die Frage stellen, ob man Palmers Wort doch auch auf ihre Stadt anwenden könnte und sollte.

Innenentwicklung: Eine eigene Abteilung mit acht Leuten kümmert sich in Tübingen um die Innenentwicklung, denn die Frage "Wo wohne ich?" sei für die Tübinger die dringendste Frage. Und Palmer ist deutlich: "Ich erlaube nicht, dass Grundstücke leer stehen." Die Nachverdichtung habe oberste Priorität, deshalb seien auch lange keine neuen Baugebiete ausgewiesen worden. Neues Planungsrecht gebe es nur, wenn alle Grundstücke an die Stadt verkauft würden. Den Zuschlag erhalte nicht der, der den höchsten Preis, sondern das beste Konzept biete. Das sah vor Palmer ganz anders aus: "Von 1990 bis 2005 ist Tübingen nicht gewachsen." Jeder neue Wohnraum sei außerhalb entstanden. Dabei würden die jungen Menschen durchaus gerne in der Stadt wohnen, auf das Auto verzichten und Angebote nutzen, die Tübingen unterbreitet. Angst vor Klagen der Grundstückseigentümer hat Boris Palmer nicht: "Das Recht ist auf unserer Seite, und ich fürchte keine rechtliche Auseinandersetzung." Schließlich habe er im Rathaus eine gute Rechtsabteilung, und von rund 500 Prozessen habe die Stadt lediglich zwei oder drei verloren. Und so bekommen die Eigentümer mit brachliegenden Grundstücken Post aus dem Rathaus, die verschiedene Möglichkeiten aufzeigt. Wer nicht reagiert, bekommt ein Baugebot, das fordert, das Grundstück in einer entsprechenden Zeit zu bebauen. Als letzter rechtlicher Schritt steht die Enteignung. "Ich lasse mich in diesem Falle gerne Kommunist schimpfen", so Palmer. Das sei die einzige Lösung, die Innenentwicklung voranzutreiben. "Wenn jemand einen besseren Weg findet, gerne."

Bezahlbarer Wohnraum: Hier sieht Palmer ein Versagen der Marktwirtschaft. Mehr Wohnungen bauen, um die Preise zu senken, stehe nicht zur Debatte, denn schon jetzt würden die Preise in der Bauwirtschaft stetig steigen. Bei mehr Aufträgen würde sich die Preisspirale noch beschleunigen, Eigentümer würden gestiegene Baukosten an ihre Mieter weitergeben. Auch die Europäische Zentralbank sorge mit ihrer Niedrig-Zins-Politik dafür, dass jeder, der Geld habe, bauen wolle, was die Preisspirale weiter beschleunige. In Tübingen gibt es ein Handlungsprogramm mit dem Titel "Fairer Wohnen". Damit wollen Gemeinderat und Stadtverwaltung erreichen, dass mehr Wohnraum für alle Einkommensgruppen und Haushaltsformen geschaffen wird. Im Jahr 2010 entstand jede zweite Sozialwohnung, die in Baden-Württemberg gebaut wurde, in Tübingen. Der Wohnungsbau kann mit der Nachfrage aber nicht Schritt halten – Tübingen gehört zu den teuersten Städten und belegt bei den Mietpreisen 2016 deutschlandweit den vierten Platz.