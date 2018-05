Donaueschingen Ski-Winter stimmt die Sportler froh

In zwei Wochen beginnt der SC mit dem Konditionstraining und seinen Inline-Aktivitäten. Zudem zählen Nordic Walking mit Ulrike Wolff, das Laufen und im Sommer das Ausdauertraining mit dem Rennrad oder Mountainbike zum festen Programmbestandteil. 14 Rennvelotouren leitete Erich Hargina. In guten Händen ist bei Reiner Wolff und Heinrich Kienzler die Ski-nordisch-Abteilung.

Die Langlaufkurse klassisch und im Skating-Stil sind gut belegt; in den Wettkämpfen schnitten vor allem die Nachwuchsläufer bestens ab. Vorsitzender Schlenker lobte die Mitglieder für ihr Engagement in geselligen Veranstaltungen, die sich von der Mithilfe beim Schwarzwald-Marathon bis hin zu den Einsätzen am Herbstfest oder Brettle-Markt spannten.

Ein Glücksfall ist die Bereitschaft einiger Mitglieder, ihr Räumlichkeiten zur Lagerung von Rennmaterial und anderen Vereinsutensilien bereit zu stellen. Glücksfall Nummer zwei ist der vereinseigene Kleinbus, mit dem die Mitglieder im Winter problemlos ihre Lehrgänge, Rennen und Ausbildungen erreichen.

Die Wahlen ergaben ein einstimmiges Votum für Karin Holzer als zweite Vorsitzende. Schriftführerin ist Susanne Vetter. Gerhard Frank bleibt auch 32 Jahren nach seiner ersten Wahl der Leiter der Skischule. Beisitzer Skischule bleibt Jens Pfaff. Die Ski nordisch Abteilung ist bei Heinrich Kienzler in besten Händen. Der zweite Sportwart alpin heißt Hardy Neininger und in der Funktion als Beisitzer agieren Jana und Andreas Ewald.

Auszeichnungen für jahrzehntelange Mitwirkung im Skiclub Doanueschingen gingen an Gerhard Frank (32 Jahre Skischule), Heiner Kienzler (35 Jahre Sportwart nordisch), Ulla Fleischmann-Frese und Thomas Frese (je 25 Jahre Mitglied) und Armin Schlenker (40 Jahre Mitglied).