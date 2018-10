Donaueschingen Sieg im Schätzspiel

In doppelter Hinsicht Schwein gehabt

Gleich in doppelter Hinsicht hat sich der Donaueschinger Manfred Fischer dort dem "Schwein haben" zugewandt. Der AH-Obmann der Donau­eschinger DJK hat sich am Schätzspiel der Allmendshofener Hans-Heini-Narros beteilgt. Die Aufgabe: Das Gewicht eines Ferkels zu schätzen, möglichst genau. Wer dem tatsächlichen Wert am nächsten kommt, erhält zum Preis das ganze Ferkel, lebendig mit Ringelschwanz und Borsten.

Mit "Sauglück" zum Ferkelbesitzer