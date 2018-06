Donaueschingen Sie freuen sich auf den Stadtlauf

"Für uns ist das eine klasse Sache, soziales Engagement unterstützen wir gerne", so Gerhard Vetter von der Sparkasse. "Was uns etwas stolz macht, ist der Umstand, dass wir von Anfang an dabei waren". Auch für den stellvertretenden Geschäftsführer der AOK Schwarzwald Baar Heuberg, Harald Rettenmeier, ist es eine gelungene Sache. "Gerade wir als Gesundheitskasse sind hier mit unserem Engagement bestens aufgehoben, etwas für die Gesundheit tun und damit noch ein soziales Projekt unterstützen, einfach perfekt".

Der Stadtlauf sieht sich trotz der Zeitnahme für jeden Läufer als Jedermann-Lauf. Man kann walken, laufen, gehen, mal wieder eine Pause machen – teils auch an exponierten Straßencafés –. um dann wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Viele Firmen und Vereine nutzen dies auch gleichzeitig als Event für ihre Mitarbeiter, sich als Firma zu präsentieren, die ihr soziales Engagement unterstreicht.

Mit dem Erlös wird dieses Jahr die Nachsorgeklinik Tannheim unterstützt. Die Einrichhtung sieht Handlungsbedarf in der Modernisierung der Lungendiagnostik. Dafür werden zusätzliche Geräte zur Messung und Überwachung der Sauerstoffsättigung bei ihren Patienten benötigt.

Mukoviszidose ist eine genetisch bedingte seltene Stoffwechselerkrankung. In Deutschland leben rund 8000 Menschen mit der bis heute unheilbaren und tödlichen Krankheit. Das große Ziel ist, diese Krankheit zu besiegen. In den vergangenen 25 Jahren erhöhte sich die mittlere Lebenserwartung von fünf auf 39 Jahre. Weitere Informationen zu Mukoviszidose unter www.muko.info.