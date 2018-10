Donaueschingen Showkonzert feiert 80-er Jahre

Donaueschingen-Pfohren. Im Vorjahr präsentierten die Musiker im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem Jubiläum mit einer Auswahl der Höhepunkte früherer Showkonzerte. Nun folgt die Neuauflage einer Veranstaltung, welche auch beim 18. Mal wohl nichts von ihrer Faszination verloren haben dürfte. Der Vorverkauf lief sehr gut an, für den zweiten Aufführungstermin am Samstag, 3. November, gibt es kaum noch Karten.

Das 18. Showkonzert ist wieder eine Mischung aus Gesamtauftritten der Kapelle und Showelementen. Seit Wochen sind deshalb in den Proberäumen in der alten Schule, die unterschiedlichsten Melodien und ungewohnte Töne zu hören. Die einzelnen Gruppen und Formationen treffen sich zum Proben und feilen an ihren Auftritten. Leitmotiv sind die 80er Jahre: das Jahrzehnt, in dem der Punk in Deutschland einzog, die Neue Deutsche Welle deutschsprachige Songs wieder salonfähig machte und Madonna und Michael Jackson ihre Karrieren starteten. Die Computertechnologie schritt unaufhaltsam voran. Die erste Compact Disc kam auf den Markt

Bereits in den Sommerferien begannen die Musiker mit der heißen Probenphase eines dreiteiligen Konzertes, das traditionell im Mittelteil den Jungmusikern die Bühne überlässt. Dirigent des Hauptorchesters ist Alexander Wassylenko, das Jugendorchester Pfohren-Neudingen dirigiert letztmals während eines Showkonzerts Gerhard Feucht. Ab dem kommenden Jahr konzentriert sich der Pfohrener komplett auf sein kommunalpolitisches Engagement als Ortsvorsteher.