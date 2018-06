Genau 429 Jahre Tradition weist das Gregori-Fest in Donaueschingen auf. Der große Tag für die Schulkinder wird am Montag, 25. Juni, gefeiert. Kostüme und Kulissen sorgen für mittelalterliches Flair, wenn Schüler der Eichendorffschule als Graf Heinrich VIII. zu Fürstenberg und seine Gemahlin Amalie ab 13.45 Uhr vom Rathausplatz auf den Alten Festplatz ziehen. Im Vorfeld sucht das Gregori-Team um Stadtführerin und Gemeinderätin Martina Wiemer die Grundschulen auf. An der Eichendorffschule hat das Team am Dienstag in jeder Klasse eine Vorstellung gegeben. Die Kinder hörten etwas über die Tradition des Gregori-Fests und bekamen zum Schluss ihren Gregoriwecken, den sie dann mit viel Appetit verspeisten. Das Bild entstand mit der 1b mit Lehrer Terry Diaconu. Gräfin Amalie wird von der Studentin Nina Menzel gespielt, den Grafen Heinrich Vlll. mimt Jugendhausleiter Ante Scherer. Foto: Wiemer