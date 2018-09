Donaueschingen Seit 25 Jahren sportlich im Öschberghof

Nach einer Ausbildung zum Kfz-Meister hat der gebürtige Freiburger seine zwei größten Hobbys zum Beruf gemacht – Skifahren und Golfen. Als begeisterter Rennläufer und staatlich geprüfter Skilehrer betrieb er auf dem Schauinsland eine Skischule und kümmerte sich auch um die Ausbildung der Skilehrer.

Im Sommer arbeitete er als Golflehrer im Freiburger Golfclub. Im April 1993 wechselte Paul Gremmelspacher zum Öschberghof nach Donaueschingen, obwohl ihn das Wetter auf der Baar zunächst abschreckte. Nach sieben Jahren als Golflehrer trat er die Nachfolge von Gerry Stähli als Sportdirektor an und ist seitdem maßgebend am Aufbau des Golfresorts zu einer der größten und schönsten Anlage in Deutschland beteiligt, zunächst in kleineren Schritten und zuletzt in größerem Stil. "Das ist für mich ein Meilenstein, zumal ich damit gar nicht mehr gerechnet habe", sagt der Jubilar, dessen Nachfolger vor einem Jahr bereits in den Startlöchern stand.

Als Bereicherung in seinem Leben sieht Paul Gremmelspacher, dass er den früher öfter in Donaueschingen weilenden Karl Albrecht erleben durfte. Stolz ist er auf seinen "Grünen Golfplatz", als im trockenen Sommer 2003 alle anderen Plätze nur noch braune Fairways hatten. Im negativen Sinne war der Großbrand des Betriebshofes ein einschneidendes Erlebnis. "Ich habe nie bereut, an den Öschberghof gewechselt zu sein", betont Gremmelspacher: "Es war und ist eine intensive, interessante und spannende Zeit.