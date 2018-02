Donaueschingen Seine Leidenschaft gilt grenzüberschreitender Freundschaft

Haus in Gutmadingen ist offen für Besucher

Das Haus in Gutmadingen ist offen für Besucher, die mit Franz Mayer und seiner Frau Heidi den 80. gebührend feiern wollen. Anlass ist gegeben, für Franz Mayer beginnt ein neues Jahrzehnt jetzt mit einer "acht". Die Bilanz: "Alles ist so geworden, wie es werden sollte", sagt er und genießt einen Schluck guten Rotwein aus dem Burgund, "ich bin zufrieden mit meinem Leben, das ist gut gelaufen." Fragt man ihn nach seinen Wünschen für die Zukunft, hat er auch wieder Deutschland und Frankreich im Blick. "Beide Länder sollten das Geschenk annehmen, verantwortlich zu sein für Europa. Wenn das nicht gelingt, werden unserer Kinder wieder in den Schützengräben liegen."

Und so macht sich Franz Mayer das große Anliegen von André Noël zu Eigen. Er war der erste Gouverneur der französischen Besatzungszone, der bis 1948 mit seiner Familie im früheren Hotel "Adler", dem heutigen "gelben Rathaus" in Donaueschingen wohnte. Er half mit, Schranken zu überwinden: "Ich möchte nicht nur eine deutsch-französische Annäherung, ich suche die Freundschaft", erinnert die DFG-Chronik an André Noël, der viel dazu beigetragen hat, die weitgehend feindselige Atmosphäre zwischen Deutschen und Franzosen abzubauen.