An der Realschule Donaueschingen ergänzen sechs Lehrkräfte das Kollegium. Marieke Vosseler mit den Fächern Englisch, Biologie und Politik sowie Lisa Wiest mit den Fächern Mathematik, Sport und Geographie hatten ihr Referendariat an der Realschule absolviert. Ebenfalls nicht ganz unbekannt sind die Kolleginnen Katja Zirlewagen und Cornelia Köb. Katja Zirlewagen, die das Kollegium mit den Fächern Englisch, Deutsch und Geschichte verstärkt, kehrt aus der Elternzeit zurück. Cornelia Köb unterrichtet die Fächer Mathe, Physik sowie Mensch und Umwelt (MuM). Neu an der Schule sind Sebastian Haag und Nicoletta Naunapper. Mit den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Technik wird Sebastian Haag im naturwissenschaftlichen Bereich eingesetzt werden. Nicoletta Naunapper unterstützt das Kollegium im Fach Englisch. Foto: Realschule